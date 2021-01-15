涉育兒補貼醜聞　有人妻離子散　荷蘭首相吕特突然宣布內閣總辭

荷蘭首相吕特（Mark Rutte）15日突然宣布正式辭職，他領導的內閣當天亦總辭。他稍晚時候會舉行記者會解釋。雖然他尚未說明辭職原因，但法國媒體指這與呂特內閣此前陷入的育兒補貼的醜聞有關。

他稱已向荷蘭國王威廉・亞歷山大（King Willem-Alexander）遞交辭呈。

包括英國路透社在內的媒體稱，國會12月進行的調查中，發現官員錯誤指控為數不少的家庭詐騙補貼。被稅務官員調查以及指控涉及詐騙者，往往是移民家庭，有雙重國籍。事件亦被指令荷蘭的由來已久的系統性種族歧視，再引起外界注意。

調查報告稱，在2013至2019年間，有大量家庭被錯誤指控涉嫌詐騙，導致福利被取消。約1萬家庭被逼交還數以萬計歐元的補貼，有人因此陷入財務困境，有些人繼而失業、破產或離婚等。國會在報告中稱事件為該國「前所未見的不公」，並指政府對育兒補貼管理不善。法國媒體15日報道，荷蘭國會有2.6萬家庭又事件影響。

↓荷蘭首相呂特一度形象甚為討好。他曾在國會內打翻咖啡後親自清理。

其他政黨對於這個4黨執政聯盟猛烈批評，稱政府應為醜聞負責。呂特他曾反對內閣總辭，稱國家在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間，需要領導。惟曾任社會事務部長的工黨黨魁阿舍爾（Lodewijk Asscher）辭去議員之職、國會有議員擬下周進行信任投票，亦有案中受害人12日正式投訴3名現職部長及2名前任部長後，呂特面對的壓力愈來愈大。

在呂特宣布內閣總辭後，現有內閣將成為看守內閣，繼續由呂特領導並進行控疫工作，直至大選結束、新政府上場為止。

荷蘭3月17日舉行大選。呂特本放眼競逐第四個任期。法國媒體15日稱，民意調查顯示，他是可能勝出的，因民意大多支持他對新冠肺炎疫情的處理手法。

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