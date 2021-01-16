歐盟官員：中歐投資協定文本下周發布

歐盟前副首席談判代表、現任貿易部委員會主席韋安德（Sabine Weyand）1月15日稱，《中歐全面投資協定》文本會在下周發布，此外他說，歐盟視中國為合作夥伴、「系統性對手」（Systemic rival）以及經濟競爭對手。

韋安德稱協定是在中國同意規管國有企業以及包括服務業在的補貼透明度之後達成的。他也指出，中國承諾的市場准入、公平競爭的環境，是有受爭端解決系統及制裁所約束的。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於香港時間2020年12月30日晚上8時與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。新華社30日晚上9時08分報道，雙方領導人共同宣布如期完成談判。

中歐投資協定全名為《中歐全面投資協定》，亦簡稱中歐CAI，英文為EU-China Comprehensive Agreement on Investment。

根據中國政府網站介紹，協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。歐盟委員會網站指，歐盟尋求通過開放中國市場和消除歧視性法律，為歐洲企業創造新的投資機會，並在中國境內享有公平的競爭條件。

雙方就中歐投資協定舉行的談判工作已持續逾7年。此前中歐雙方在市場准入、歐洲投資保護機制以及可持續發展方面均有分歧。