韓媒：蘋果與現代將簽約合作造智能車 Apple Car 2024在美量產

《韓國IT新聞》週日報道，現代汽車和蘋果公司計劃在三月前簽署一項關於自動駕駛電動汽車的合作協議，並於2024年左右在美國開始量產，而蘋果汽車的測試版將在明年就會發布。

路透社引述《韓國IT新聞》週日報道指蘋果和現代計劃在現代汽車的子公司KIA汽車在喬治亞州的工廠製造汽車，或共同投資在美國設新工廠，2024年左右生產10萬輛汽車。全面投產後估計年產能達到40萬輛。

圖為7月13日，一名女子在美國俄勒岡州波特蘭一間蘋果商店附近經過。（AP）

現代汽車週五曾發表聲明，稱正與蘋果進行早期談判。此前另一家韓國媒體透露兩家公司旨在在2027年推出自動駕駛電動汽車，導致現代汽車股價上漲近20％。

路透社指現代汽車周日對相關進展的報道不予置評，只是重申週五發表的聲明，即已收到多家公司在開發自動駕駛電動車方面潛在合作的要求。而蘋果沒有即時回應。

現代汽車等大企業是韓國重要僱主，當地中小企的實力薄弱。（路透社）

而《韓國IT新聞》報道的更新版本刪除了合作的詳細信息，包括生產地點和產能以及簽署協議和啟動試驗車輛的時間表。

路透社上個月報道稱，蘋果正推動自動駕駛汽車技術的發展，目標是最早在2024年生產出可能包含其突破性電池技術的乘用車。

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