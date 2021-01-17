俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼將返國或隨之被捕

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）1月17日將由德國返回俄羅斯，俄羅斯監獄部門稱他違反保釋條件，他一抵埗便會即時拘捕他。

他返國被視為挑戰俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。克羅姆林宮希望納瓦爾尼繼續流亡海外。

納瓦爾尼搭乘的飛機由德國柏林起飛，料在香港時間18日凌晨12時20分返抵莫斯科。

他上周在網上發文，稱返不返國對他來說從不是一個問題，又呼籲支持者在機場見他。俄羅斯警方稱已開始在機場拘捕示威者，稱他們計劃舉行非法集會。

納瓦爾尼面臨多項刑事控罪，包括上文提及的違反保釋條件，以及在另一案件中被指涉及嚴重詐騙，可能導致他入獄10年。

他2020年8月19日乘搭飛機返回莫斯科時遭人下毒，情況一度危險。運載他的醫療專機22日獲准離俄飛往德國，他之後被送入柏林的醫院，留醫32天。他的血液及尿液樣本被檢出神經毒劑諾維喬克（Novichok）。納瓦爾尼一直指控俄羅斯總統普京是幕後黑手。

俄羅斯一直拒絕承認事件責任。普京曾被記者會問及相關問題，普京稱俄國安全人員密切關注納瓦爾尼是正常，但不代表會毒殺他，又指如果當局若想暗殺，工作可能早已完成。