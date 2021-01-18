俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被捕後果如何？他會判囚多久要看這一點

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）回國後隨即被捕，將面臨起訴。在一場暗殺後撿回一命的納瓦爾尼，會再被俄羅斯當局如何處置無法得知。有分析指這會是一個政治考慮，但他很可能會被監禁一段長時間。

圖為1月17日，有納瓦爾尼（Alexei Navalny）的支持者在莫斯科伏努科沃機場聚集，等待納瓦爾尼抵步。（Reuters）

納瓦爾尼在2020年8月在搭機時中毒，後送往德國搶救，經過32天治療後出院，經化驗德國斷定毒藥是前蘇聯時代製造的神經毒劑諾維喬克。納瓦爾尼稱總統普京（Vladimir Putin）是對他下毒的幕後黑手，更成功向參與下毒的工作人員套取資料，公開暗殺他的手法。

在逃過一場暗殺後的納瓦爾尼，在返回俄羅斯後隨即被捕。俄羅斯當局已準備以2014年一宗挪用公款為案件為由，對納瓦爾尼作出起訴，報道指有關的案件可讓納瓦爾尼面臨10年的監禁。

莫斯科智庫R-Politik的負責人斯坦諾瓦婭（Tatyana Stanovaya）指出，納瓦爾尼被監禁多長時間會是一個政治決定，而可能的方法是「讓他經常恐怕自己會被判囚非常久的時間，但又不會即時判處其太多年的監禁。」

圖為1月17日，大量的警員在機場戒備，並等待拘捕納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（Reuters）

英國《衛報》分析指，俄方最終判監多久會受制於國內壓力。如在2013年納瓦爾尼被指因為在一間木材公司貪污而被判囚5年，但因國內隨即爆發大規模的示威，在判決24小時後法院以「因為他已獲接納參選莫斯科市長」關係，對他有條件釋放。

然而在近年的轉變下俄羅斯當局似乎已對反對派的容忍愈來愈低，在2020年的暗殺事件亦顯示當局已無法容忍納瓦爾尼不斷調查和挑戰的態度。

儘管重判納瓦爾尼或許會影響接下來2021年的杜馬大選，但普京已成功修改憲法，讓自己可以繼續連任總統至2036年。同時普京亦可以防疫為由，驅散或拘捕聲援納瓦爾尼的支持者。