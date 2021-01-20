一分鐘看世界｜拜登政府開檔、特朗普爛攤子、打疫苗怎soft sell

撰文： 房伊媚 許懿安 最後更新日期： 2021-01-20 07:00

今天是1月20日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登就職

美國候任總統拜登（Joe Biden）在1月20日就職，多名候任內閣官員在19日分別出席國會提名聽證會，準財長耶倫（Janet Yellen）及國務卿布林肯（Anthony Blinken）等官員都提及中國問題。不過最令人眼前一亮的，或可能是新政府的多元種族內閣，當中包括首位跨性別的聯邦官員。

另外受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，加上為防衝擊國會事件重演，典禮與過去的不一樣，香港01彙整的最新資 料，與讀者一同見證這個儀式最有看點之處。特朗普上任時，名人明星多拒絕參與，而拜登的就職典禮除了有明星表演，亦有跟拜登家族淵源甚深的人出席並演說……（點擊了解更多）

特朗普卸任

在拜登行將就任，將得享他從政生涯以來最高的榮耀，但將以任內最低支持度卸任的總統特朗普（Donald Trump）卻選擇低調離開華盛頓，兩者形成強烈對比。距離他走出白宮尚餘時間不多，但仍把握機會發揮其影響力。他簽署行政命令，指示政府部門必要時把中國等敵對國家製造的無人機從政府機隊剔除。

美國爛攤子

美國總統特朗普任內唯一重大經濟政策成就，即其2017年的減稅政策，也犯上了經濟熾熱時「火上加油」的弊病，毫無必要地增大了政府赤字，無形中收窄了今天聯邦政府的救市空間，令拜登上任後面對挑戰。而導致特朗普最終敗選的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，會否成為拜登的「加分題」？預料我們在不久將來便可看到……（點擊了解更多）

美國總統特朗普由2017年1月上任以來，為美國以至全球留下不少令人頭痛的問題，對快將上任的拜登政府來說也將是一大挑戰；倘若處理得不好，隨時令拜登政府的支持度大大扣分。（AP）

艱險入美之路

每年都有數以萬計的中美洲移民北上，他們想到美國過上更安全和安穩生活。在美國政府換屆之際，大批包括洪都拉斯在內的民眾本着冒險一搏心態出發。他們來到中美洲國家危地馬拉邊境，卻被軍方和警員攔阻甚至驅散。與此同時美國候任總統拜登20日會公布讓在美非法移民成為公民的路徑。拜登將怎處理湧美移民這燙手山芋？（點擊了解更多）

↓ 洪都拉斯難民甫進入危地馬拉後即遇到執法人員阻撓北上

新冠疫苗

挪威錄得33宗長者接種首劑新型冠狀病毒肺炎疫苗後死亡的個案，政府1月18日指，新冠疫苗與死亡個案沒有關係。疫苗研發與推出速度之快，以及部分接種者之後出現不良反應甚至死亡，令民眾的「疫苗猶豫」情緒升溫，有政府讓網紅直播接種疫苗，以增加民眾對疫苗的信心。然而這些五花八門的「推銷手段」，能不能讓民眾卸下心防？（點擊了解更多）

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