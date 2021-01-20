拜登就任｜上任首天與100日承諾　包括重點推翻特朗普舊政

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-20 16:19

美國候任總統拜登（Joe Biden）即將就職，他在上任前承諾應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的挑戰，和扭轉特朗普（Donald Trump）政府各項政策。以下是一些已知及他所承諾，在上任首天和100日推行的政策措施。

圖為1月19日國會山莊。距離拜登就職禮還餘下一天。（Reuters）

1月20日上任首天承諾

1）應對新冠肺炎：

拜登將推行命令，要求民眾在進入聯邦設施，及國內移動旅遊時配戴口罩，並推動國會通過1.9萬億美元的疫情救擠方案。同時將擴大驅逐租客及贖房的限制，並繼續暫停學生的貸款還款。

2）推翻特朗普政策

拜登將重新加入特朗普退出的協議及組織，包括在首日即重返巴黎氣候協議。拜登亦會廢除從中東國家，包括敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞等被指為歧視穆斯林的旅遊限制。

拜登亦會提交議案至國會，改革移民制度，及給予全國1,100萬名無證人士獲得公民身分可能的方案。

拜登在首天會制訂計劃在2030年保護三成美國土地和水資源，避免因過渡開發而遭受破壞；同時制訂在2050年達到百分百使用潔淨能源的方案。

另外拜登亦會廢除軍隊跨性別的參加限制，同時恢復校園內對跨性別學生的保障政策。

圖為1月19日，拜登在特拉華州出發前往華盛頓，在機場上的演講。（Reuters）

執政首100日承諾

拜登在當選後及政鋼中曾提及，承諾能在上任100日後所落實的政策。新一屆政府取得參眾兩院的控制權，但部分措施相信仍會出現一定阻力。以下是一些他的承諾。

1）配合疫情紓緩方案，自2月先後推出經濟復甦計劃，拜登承諾投資過萬億美元協助商企、製造業等從疫情衝擊下復甦。

2）成立國際氣候會議組織，以推動全球領袖更積極地應對氣候變化問題，其中包括要求中國停止補貼煤炭及輸出污染。

3）推動廢除特朗普時代設立的稅務減免法案，以增加財政收入。拜登稱目的是向富人徵收更多稅款。

4）向國會提交議案修補國內擁有槍械的漏洞，廢除對槍械製造商的責任保護，容許美國人就槍擊犯罪事件起訴製造商。拜登同時希望能重組聯邦機構以檢視槍械法案。

5）推動並通過保護同性戀及雙性戀LGBT人士的法案。