特朗普舉行離任儀式　稱「我們會以某種形式回來」

撰文: 李秀坤 最後更新日期: 2021-01-20 22:15

美國總統特朗普(Donald Trump)1月20日中午卸任,當天美東時間早上8時在華盛頓特區郊外的安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)舉行告別儀式。本文將持續緊貼儀式的最新消息。

儀式結束後前往佛州

【21:55】特朗普結束講話後登上空軍一號,他將前往佛羅里達州。在飛機離開的時候,現場播放美國歌手法蘭仙納杜拉(Frank Sinatra)的名曲My Way。

「我們會以某種形式回來」

【21:45】特朗普說:「我希望他們不會加你的稅。」他所指的是即上任的民主黨政府。他又稱「我們會以某種形式回來。」(We will be back in some form.)他並叫民眾「好好享受生活吧。我們會遲點見。」(Have a good life. We will see you soon.)

【21:36】特朗普發表講話,形容過去是「美妙的4年」,他談到自己政府的政績,包括創建太空軍、研發疫苗等。梅拉尼婭感謝民眾支持,形容成為第一夫人是最大榮幸。

【21:31】特朗普與梅拉尼婭抵達安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)。據美媒報道,特朗普將在「告別」儀式上發表15分鐘講話。

【21:15】特朗普與第一夫人梅拉尼婭在拜登就職前離開白宮,他們登上「海軍陸戰隊一號」(Marine One)直升機,準備前往美軍基地舉行告別儀式。這是特朗普最後一次以總統身份離開白宮。

彭斯不出席

【20:50】特朗普的吿別儀式會在1月20日在華盛頓特區郊外的安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)舉行,包括政府官員和其他支持者已收到了邀請。特朗普將在儀式上發表約15分鐘的講話。

美國副總統彭斯辦公室已證實,彭斯不會參加特朗普的「吿別」儀式,他當天會參加候任總統拜登(Joe Biden)的就職典禮。

特朗普開始搬離白宮,搬家公司貨車駛入海湖莊園:

特朗普政府官員搬離白宮,帶走各式各樣物品,請點擊查看大圖: