拜登就職｜槍擊案受害人家庭應邀出席︰黑人助入閣望莫負承諾

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-21 01:40

拜登就職典禮觀眾座位有限，但一些創造歷史的家庭將成為座上客。CNN報導，遭警槍傷黑人雅各布·布萊克（Jacob Blake）和布蕾娜·泰勒（Breonna Taylor）的家人受邀參加就職典禮。布萊克的兄弟認為，黑人選民幫助拜登與賀錦麗拿到白宮入場券，「相信這兩個人將對非裔生活做出重大改變。」拜登曾多此在演講中對兩位受害人表示同情。

美國種族歧視：黑人女子泰勒（Breonna Taylor）3月13日被警員殺死，圖為6月26日，示威者舉着一塊寫有「Black Women Matter」的紙牌。（Getty）

拜登就職演講再度提到：「我們有很多需要修復、有很多需要復原、有很多可以治癒的東西」

警方槍擊案受害黑人布雷娜·泰勒（Breonna Taylor）的姨媽與雅各布·布雷克的兩位兄弟應邀參加拜登就職。其中賈斯汀·布萊克（Justin Blake）說，當拜登和賀錦麗得知他們一家在華盛頓時，發出了邀請。這個家庭正為改變美國而鬥爭，並向華盛頓申訴。

賈斯汀·布萊克（Justin Blake）告訴美國有線電視新聞網（CNN）記者：「他們很清楚我們為幫助他們上任所做的一切。他們將兌現諾言。」雅各布·布萊克（Jacob Blake）去年8月被警察擊中後背七槍，倖存但癱瘓。參與槍擊的警員本月被撤銷所有行爲不當的指控。

Jacob Blake事件始末：一些在場人士及代表布萊克的民權律師克倫普（Ben Crump）稱，當時現場有2名女子發生爭執，布萊克欲做「和事老」勸交，而謝斯基向布萊克開了7槍。圖為8月25日，布萊克的家人在律師的陪同下會見記者。（Reuters）

去年3月，路易斯維爾警察突擊行動中， 布蘭娜·泰勒（Breonna Taylor）在自己的公寓中被誤射多槍身亡，槍擊案有關2名警員本月初被撤職。