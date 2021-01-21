拜登就任丨就職當天提到與習近平往日對話　要求團隊尊重他人

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-01-21 15:16

拜登（Joe Biden）2021年1月20日正式就任美國總統，他在就職的當天提到了與中國國家主席習近平往日的對話，並要求自己的團隊尊重他人。

拜登2021年1月20日在美國國會正式宣誓就職，擔任美國總統。（AP）

《南華早報》1月21日報道，1月20日，拜登在就任美國總統後的首次官方活動中提到了與中國國家主席習近平往日的對話，當時習近平還是中國國家副主席，拜登還是美國副總統。

拜登20日通過網上虛擬的方式，為他任命的近1,000人舉行宣誓就職儀式。他在儀式上說，「很久以前，當我和習近平在青藏高原時，我被問了一個問題。當時他和我出席一個私人的晚宴，我們各自都有一名翻譯。他問我，你能給我定義一下美國嗎？我說可以，我是認真的。」

拜登說：「我說，我可以用一個詞來形容，一個詞：可能性。我們相信一切皆有可能，只要我們下定決心去做，不像世界上其他任何國家一樣。」

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報道稱，拜登提到的可能是他2011年擔任美國副總統時的訪華之行，當時習近平還是中國國家副主席。拜登和習近平當時一起訪問了中國西南的成都，以及這個位於青藏高原邊緣的城市的周邊幾個地方。

報道指出，在10分鐘的儀式中，他沒有將這件軼事與任何懸而未決的雙邊問題聯繫起來，也沒有提到任何其他國家或領導人。在會談中，他反覆向團隊強調，尊重與他們接觸的每個人的重要性。

拜登2020年競選的時候也表態說，中國是美國最大的競爭對手，並不是最大威脅，俄羅斯才是最大威脅。中美會否捲入更嚴重的軍事競爭取決於美國如何處理兩國關係。至於如何處理中美關係，拜登的總體框架是以規則為導向，既競爭又合作。