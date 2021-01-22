一分鐘看世界｜拜登新政、Amanda Gorman是誰、多國斥疫苗供貨慢

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-22 07:00

今天是1月22日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登新政推翻特朗普政策

美國總統拜登（Joe Biden）新上場後，隨即改變多項特朗普政府的政策，除了向世衛示好，拜登又簽發多項行政命令，包括抗疫措施，分析認為他的行政命令將陸續有來。但拜登施政也面對困難，除了再有民眾示威抗議他就職，他提名的多個內閣官員仍未能正式上任，尚待參議院通過提名，截至拜登上任首天，僅只有女國家情報總監獲通過……（點擊了解更多）

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就職禮花絮：誰是Amanda Gorman？

在拜登就職禮的一眾嘉賓內，外界除了關注激昂獻唱國歌的天后Lady Gaga、疑似打瞌睡的前總統克林頓和「爺爺造型」的參議員桑德斯外，還有一位年輕女孩戈爾曼（Amanda Gorman），原來她是美國首位青年桂冠詩人，且她和拜登一樣，兒時都有語言障礙——拜登有口吃問題，戈爾曼則有發音困難……（點擊了解更多）

輝瑞疫苗付運風波

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國肆虐，各國焦急等待藥廠運送疫苗，但藥廠輝瑞（Pfizer）未能向多國如期交貨，要暫時減少供貨量，引起意大利、加拿大、德國等國不滿，其中意大利政府1月19日表示，計劃採取法律行動……（點擊了解更多）

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中美爭拗

中國宣布向美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等28人實施制裁，之後美國新任總統拜登（Joe Biden）的國家安全委員會發言人1月20日形容，這是「非建設性、犬儒」行為。分析則認為這是中國給拜登新政府的警告……（點擊了解更多）

圖為1月15日，前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）離開白宮。納瓦羅也在被中國制裁的名單上（Reuters）

歐洲持續關注香港

香港問題持續成為歐美國家的關注焦點，繼美國日前宣布制裁多名中港官員後，歐洲議會1月21日通過決議，譴責中國打壓香港反對派人士，並呼籲各國制裁行政長官林鄭月娥等官員……（點擊了解更多）

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