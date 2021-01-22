奧委會主席強調東京奧運不會取消　日本醫師建議閉門作賽

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-22 02:00

日本東京奧運因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情而延至2021年7月舉行，惟全球疫情持續，有不少聲音憂慮奧運會最終可能無法舉行。國際奧委會（International Olympic Committee）主席巴赫（Thomas Bach）1月21日強調，今屆奧運不會取消或再延期。

巴赫21日接受共同社採訪時稱，即使日本首都和其他地區的感染人數急劇增加，可能令大家對東京奧運心生疑慮，但他表明奧委會「沒有替代方案」。

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他表示：「現時沒任何理由相信（奧運會）不會在7月23日於東京開幕，因此無替代方案（plan B）」，否定取消或者再延期的可能。

朝日新聞同日報道，東京都醫師會長尾崎治夫月中接受該媒體專訪時表示，確診人數居高不下，東京都內的醫療體系緊迫，鑑於目前的狀況，政府和奧委會應該提出切合實際的對策才行，包括應開始研議是否採用無觀眾（閉門賽）方式舉辦。

巴赫在訪問中表示，國際奧委會對保障參與奧運的人士安全持靈活態度，暗示不排除限制觀眾人數，他認為各方會視乎3及4月的抗疫和疫苗供應進度，再考慮7月奧運的觀眾入場措施。