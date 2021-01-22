拜登就任丨美國有意與俄羅斯延長《新削減戰略武器條約》5年

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-22 05:36

美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）有效期屆滿在即，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）1月21日呼籲美俄盡快續約。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）21日表示，總統拜登（Joe Biden）正尋求延長該條約5年。

拜登就職典禮：拜登1月20日在華盛頓國會大樓宣誓後，發表就職演講。（AP）

美聯社及《華盛頓郵報》等傳媒同日較早前引述多名美國官員報道，其中1名高級官員指：「我們在與俄羅斯合作時，也將努力追究我們在近幾個月和數年中看到的俄羅斯魯莽與侵略行動的責任」。

斯托爾滕貝格表示，核彈頭無上限的情況不應出現，並稱延長《新削減戰略武器條約》不是代表終結，而是加強軍備控制的開始。他指出，中國的核能力不但邁向現代化，同時亦正擴充，因此有必要研究包括中國及更多武器系統在內的軍備條約。

美俄簽訂的《新削減戰略武器條約》將在2月5日到期，美國前總統特朗普（Donald Trump）嘗試在任內最後幾個月與莫斯科政府達成一個更短期限的延期協議，不過特朗普政府在花費數月時間企圖說服中國加入談判，後來又放棄這一要求之後，最終仍未能達成協議。