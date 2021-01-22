新冠肺炎｜拜登推出「戰時」抗疫計劃　應對醫療裝備物資短缺

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-22 12:56

美國總統拜登（Joe Biden）1月21日警告說全美死於新型冠狀病毒（COVID-19）的人數可能在2月突破50萬人，他同時簽署10項行政命令，並公布全面的、全國的抗疫策略。

拜登的計劃包括推動一個進取的疫苗接種計劃、要求跨州旅行及國際旅客來美時，都要進行隔離檢疫、讓學校安全的復課，以及增加檢測。

他亦公布一個「全面的、戰時的運動」（full-scale, wartime effort），通過援引《國防生產法案》（Defense Production Act）應對個人防護裝備、其他測試及接種所需物資短缺。

《國防生產法案》讓美國總統以涉及國家安全或其他因素為由，動員美國企業大量生產必需的產品。

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拜登21日在副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）等官員陪同下，在白宮發表講話。他表示自己與第一夫人吉爾（Jill Biden）一同為40萬名死於疫情的美國人禱告，並指有關數字已經超過二戰的美國人喪生人數，更警告可能在2月突破50萬。

他認為，美國可能需時數月才可扭轉局勢，但強調大家可以戰勝疫情，而援助即將運到。拜登宣布針對疫情、全面及科學為主以的全國策略，同時頒布多項行動指令抗疫，內容包括要求民眾在未來100天戴口罩、從機場入境人士強制檢疫、增加疫苗產量及供應等。

拜登亦將矛頭指向前朝特朗普（Donald Trump）政府，指美國人口只佔全球大約4%，但在疫情病歿人數卻佔總數的20%，稱大家在過去一年都無法依靠聯邦政府去迫切行動和作出所需協調，同時提到黑人、拉丁裔及原住民的死亡率可能更高。他批評特朗普政府的疫苗供應計劃是一塌糊塗。

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