澳洲擬強制社交媒體向新聞機構付費　Google威脅切斷搜尋服務

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-22 20:07

澳洲要求兩大科企Facebook及Google向澳洲新聞構機付費，法案2020年12月已呈交下議院，而上議院在繼續推進程序之前召開聽證會。Google高層出席聽證會時稱，如草案成為法律，公司會在無選擇餘地的情況下，抽起Google在澳搜尋功能。

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）2020年8月制定新的新聞媒體協議規範（News Media Bargaining Code），要求Facebook及Google在拿了澳洲媒體公司的內容發布同時，公平地向它們付款。

它的內容要求科企與有關公司就付費談判，如未能達成共識，將由一個政府制訂的仲裁機構決定價格。

Google澳紐董事總經理席爾瓦（Mel Silva）1月22日在參議院委員會上稱：「如這個版本的規範成為法律，我們別無選擇，只能停止澳洲的Google搜尋服務。」

澳洲參議員稱席爾瓦這番話是勒索，她沒否認，稱抽走搜尋功能是「最壞的情況」（worst-case scenario）。

圖為Google澳紐董事總經理1月22日以視像形式在澳洲出席上議院的聽證會。（AP）

她說法案會迫使科企就其發布的新聞內容付款，或是面臨1000萬澳元罰款，這是不可行，以及對公司構成巨大財務風險。

她說Google願意對一個廣泛及多元的新聞出版團體付錢，但不是一如規範項下所指的，為包括連結及新聞摘錄等付款。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨之反擊：「我們不對威脅回應。」他在布里斯班向記者說：「澳洲就您可在澳洲做的事制定規例。這已在我們國會搞定。這已在政府搞定。這就是事情在澳洲運作的方式。」

倘規範真的寫入法例，澳洲很有可能成為全球首個強制要求Facebook和Google向本地新聞內容付費的國家。