一分鐘看世界｜拜登上任不止3把火、Google嬲嬲豬、新冠疫苗短缺

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-25 07:00

今天是1月25日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登就任

美國民主黨籍的總統當選人拜登1月20日宣誓就任總統。他就任後隨即簽署多項行政命令，推翻前總統特朗普的政策，包括重新加入巴黎氣候協定及取消退出世界衛生組織。拜登21日又簽署與對抗新型冠狀病毒肺炎疫情有關的行政命令，包括要求民眾在未來100天戴口罩……（點擊了解更多）

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+ 5 + 5 + 5

Google出言威脅

澳洲擬要求Facebook及Google向新聞構機付費，上議院1月22日就草案召開聽證會。Google高層出席時說，如草案成為法律，公司或會抽起Google在澳搜尋功能。澳洲財政部長弗萊登伯格稱它們無可避免地要為發布當地傳媒機構製作的新聞內容付費。澳洲很有可能成為全球首個強制要求Facebook和Google向本地新聞內容付費的國家，會否有其他國家仿效，將成為國際社會注視的焦點……（點擊了解更多）

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新冠疫苗短缺

英國藥廠阿斯利康1月22日稱由於一個廠房生產出現問題，預計第一季交付歐盟27國的新型冠狀病毒肺炎疫苗數量減少60%。有美媒指阿斯利康疫苗短缺，威脅到歐盟提高接種率的計劃。疫苗短缺引起歐盟及一些國家不滿，意大利總理孔特23日批評輝瑞藥廠及阿斯利康，指對方延遲供應疫苗是不可接受。意大利政府19日曾表示，計劃對輝瑞採取法律行動……（點擊了解更多）

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特朗普爛攤子

美國前總統特朗普為現任總統拜登留下了一些爛攤子，其中一個是國內嚴重的新型冠狀病毒肺炎疫情。另一個是疫情下的經濟難題，他需要進行急救與革新。高舉「美國至上」、出招毫無章法的特朗普，在外交上也為拜登埋下了一大堆「地雷」......（點擊了解更多）

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東京奧運

日本的新型冠狀病毒肺炎疫情反反覆覆，但都沒有明顯的趨緩跡象，令人擔心已延期一次的夏季奧運會及殘奧會能否真的在2021年舉行。有關政府內部認為這個盛事將會取消的傳聞甚囂塵上，日本否認此事，首相菅義偉稱有決心舉行。此外有傳聞稱，東京因應疫情，或考慮閉門作賽……（點擊了解更多）

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+ 14 + 14 + 14

俄羅斯示威

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼1月17日無視返國會被捕的風險，從德國首都柏林乘機往莫斯科一機場，果然返國不久便被俄警拘捕。歐美等都有發聲明譴責。他被審前羈押30天。他呼籲民眾上街，1月23日全國多處都有響應，2100人被捕，包括納瓦尼的妻子尤利亞。納瓦尼2020年8月在飛機上昏迷，其醫療專機輾轉獲准飛往德國治療。他就醫期間被驗出中了神經毒劑「諾維喬克」的毒。

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