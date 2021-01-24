亞洲毒梟「三哥」被補　僱泰拳高手保鏢　為人好賭曾一夜輸逾5億

撰文： 李秀坤 冼博勵 最後更新日期： 2021-01-24 21:20

荷蘭警方1月23日宣布，應澳洲警方要求，在阿姆斯特丹拘捕「亞洲毒梟」的加拿大華人、有「三哥」之稱的Tse Chi Lop（譯音：謝志樂）。他常駐港、澳、台三地，僱用泰拳高手當保鏢。調查人員對路透社稱，他為人好賭，曾一夜之間輸掉6600萬美元（約511,635,300港元）。

謝被指管理販毒集團，生產及販運冰毒、海洛英、K仔。他的生意橫跨亞洲，包括日本、香港、澳門、中國、台灣、緬甸、澳州、泰國。組織嚴密、殘酷。組織由香港14k、和勝和、大圈幫、台灣竹聯辦等結盟組成，又與日本黑幫等結盟、他於緬甸的毒品生產線據知由當地撣州軍閥保護。不過根據路透社稱，這個集團因幫派爭奪利益而解散。

謝出身廣東「大圈幫」，後來遷港，回歸前再移民加拿大，1998年於美國因販毒受審，求情後獲輕判9年，2006年放監後返回加拿大，之後重返香港。2011年，謝與妻子Tse Yim Fun於香港成立註冊公司「中和投資集團有限公司」，二人申報加拿大護照，均沒有留下中文姓名，二人申報地址為青衣長亨邨亨怡樓一個中層單位。

澳洲傳媒以亞洲版「矮仔」古茲曼形容Tse Chi Lop，他1月23日在荷蘭被捕後，預計被引渡到澳洲受審。（澳洲天空新聞截圖）

荷蘭機場落網

國際刑警組織（ICPO）多年來一追捕謝志樂，至22日才將他拘捕。

根據澳洲警方調查，謝的組織主宰每年交易總值700億美元的亞太毒品交易，而他亦在荷蘭的通緝要犯名單上。路透社引述它覽閱到的文件稱，這個集團自2015年起「直接或涉及至少13宗販毒案。」

荷蘭根據收到的情報，在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）拘捕對方，期間並沒遇到反抗。他當時正準備乘飛機到加拿大。

荷蘭警方發言人Thomas Aling稱未能提供有關法律程序的資料，亦不清楚他是否已委任律師。

澳洲擬要求引渡

荷蘭方面稱，預計他在出庭應訊後就會被引渡到澳洲。澳洲檢察長將開始準備正式提出引渡要求，讓他來澳受審。

率領調查的澳洲聯邦警察（AFP）24日稱，已在2019年對謝發出拘捕令，其犯罪活動是澳洲警方的Operation Volante打擊的一部分。行動旨在瓦解一個全球性的犯罪集團運作。

澳洲警方稱其在2012至2013年在墨爾本的Operation Volante中，逮捕27名跨國犯罪集團成員，當時扣押價值900萬澳元贓物，包括現金、名牌手袋、賭場籌碼及珠寶等。2021年1月22日拘捕謝志樂，是這行動的延續。

2018年10月，泰國警方在邊境堵破一個毒品實驗室，相信屬「三哥」旗下販毒集團。（路透社）

年生意額5千億

路透社2019年曾報道， 謝旗下販毒集團，成員稱之為「公司」（The Company）。「公司」涉及跨國生產及販運冰毒、海洛英、K仔，一年生意額近5,000億港元。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞及太平洋辦公室負責人道格拉斯（Jeremy Douglas）2019年向路透社形容，謝與墨西哥毒梟「矮仔」古茲曼（ Joaquín “El Chapo” Guzmán）、甚至已故哥倫比亞大毒梟埃斯科巴（Pablo Escobar）齊名。

《香港01》去年曾追查對方在港行蹤，發現他以青衣公屋作為公司申報地址，並披露他曾被新加坡金沙賭場在港追償1100萬港元，後被申請破產。