一分鐘看世界｜中印邊境衝突、新冠疫苗要升級？多國「代孕工廠」

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-26 07:00

今天是1月26日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

香港促世貿設小組審理「香港製造」爭端 美方出手阻撓

香港針對美國要求把香港進口美國商品標記為「中國製造」，發起針對美國的貿易爭端裁決請求。世界貿易組織（WTO）1月25日首次召開有關爭端的閉門會議。美國在會上阻止了這一請求。

美國因應中國在香港實施港版國安法，取消美國法律給予香港的特殊地位。圖為2020年7月1日，香港警察儀仗隊在金紫荊廣場參加慶祝香港回歸祖國儀式。（Getty）

中印邊境衝突

《印度斯坦時報》1月25日報道，中國與印度邊境再爆發衝突，20名解放軍及4名印度士兵受傷。印度軍方同日稱，中印軍隊20日在北部錫金邊界地區的納庫拉地區發生了一場小規模對峙。印度國防部長辛格22日指，印方在任何情況下，不會在主權和領土完整方面妥協。中印24日舉行了第9輪軍長級別會談，中國外交部25日指，雙方根據約定會盡快發布有關會談的消息……（點擊了解更多）

圖為2020年9月15日，印度軍方車隊運送大量彈藥、物資前往中印邊境拉達克地區。（Reuters）

越共十三大

越南共產黨1月25日起舉行為期9天的第13次全國代表大會（簡稱越共十三大），預料會選出新一批領導班子，以及制定未來5年的政策。76歲的現任總書記阮富仲已連任一次，外界關注阮富仲會否再獲國會批准，連任第三屆。掌握越南黨政軍大權的阮富仲是否選定了接班人，其實是2020年以來一直困擾觀察家們的一個難題……（點擊了解更多）

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新冠疫苗需upgrade？

儘管目前已研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗似乎對英國的變種病毒仍然有效，但無法保證若再有病毒變種出現時，疫苗效用會不受影響。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇1月24日表示，未來疫苗可能需要升級，但現在不是做這些事情的時候，因為要防止病毒進一步變種，最好方法是先盡可能讓更多人接種疫苗……（點擊了解更多）

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達沃斯論壇

世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會，1月25日起一連5日以視像方式舉行。這次會議主題是「把握關鍵之年，重建各方信任」。中國國家主席習近平發表特別致辭，指要解決好這個時代所面臨的四大課題，又強調要維護和踐行多邊主義。俄媒24日稱，俄羅斯總統普京亦會以視像形式，為達沃斯世界經濟論壇致辭......（點擊了解更多）

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李在鎔放棄上訴

韓國首爾高等法院1月18日宣判，三星電子副會長李在鎔因涉及前總統朴槿惠「閨密干政」案而被判監禁2年6個月。他25日表示不會上訴，若檢察院不提出抗訴，長達4年的行賄案訴訟將劃上句號。在老闆行將入獄之際，消息稱集團主要高層召開緊急會議，就公司運營問題謀求解決方案。三星集團前會長李健熙於2020年10月病逝，如今其繼承人再次成為階下囚，恐對集團構成嚴重影響……（點擊了解更多）

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「代孕業」供不應求

中國大陸女星鄭爽和男友張恒在美國找代孕母兼意圖棄養一事，鬧起巨大爭議，連官方媒體亦發文提醒，中國明令禁止代孕活動。不過，代孕在不少國家都是合法，甚至是發展成完整的產業，而這些服務本身對於不育或生育困難的人士而言，是擁有下一代的希望。不過，在產業化的過程是否也引起道德爭議，為準父母帶來歡欣的背後是否注定有些人被剝削了？

鄭爽被爆疑找代孕兼棄養。(微博圖片)

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