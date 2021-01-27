一分鐘看世界｜誰在催促拜登？普京豪宅有幾豪？疫情破億

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-27 07:00

今天是1月27日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

新冠疫情續嚴峻

全球的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有放緩，各地的確診人數不斷上升，更在27日凌晨突破1億人確診大關，當中在四份一病患是來自美國。而英國的情況同樣不樂觀，疫情至今在當地奪走超過10萬條人命，曾經確診的首相約翰遜亦因為政府的抗疫方式飽受批評……（點擊了解更多）

考驗剛剛開始

美國白宮稱美國正與中國激烈競爭，總統拜登想憑着耐心與北京建立關係。《華爾街日報》23日稱，中國駐美大使崔天凱曾致信美方，提議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美。中國不承認曾提交信件，這被視為對輿論試水溫的方式。《紐約時報》發評論文章稱中國打壓香港，是對拜登的初期考驗。在港台問題上，中國國家主席習近平留給拜登的時間已不多了……（點擊了解更多）

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「普京宮殿」

俄羅斯國內因反對派領袖納瓦爾尼被捕出現大規模示威，引發示威的還有「普京宮殿」事件。普京被指用公帑建設一座豪華宮殿。普京1月25日譴責示威，並否認自己於黑海擁有豪華宮殿。維也納大學高級俄羅斯研究員杜波伊指，很多示威者並不是為了納瓦利尼示威，而是為了針對無處不在的腐敗現象……（點擊了解更多）

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晶片荒待解

全球晶片供應嚴重短缺，《日本經濟新聞》1月25日報道，台灣當局的消息人士24日透露，汽車用半導體出現短缺，自2020年底開始，他們已接到汽車生產量龐大的德國、美國和日本等國的求助，要求台灣增加半導體供應量。這場「晶片荒」或由汽車業錯估需求引起。另外，國際半導體產業協會25日向美國總統拜登政府發信，要求他們檢討前總統特朗普政府針對中國的出口管制……（點擊了解更多）

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印度對華再出招

中國和印度1月25日稱，兩軍舉行的第9輪軍長級會談「積極務實且具建設性」，雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸。印度媒體被指在中印邊境衝突中泄露軍機及謊報軍情。邊境的僵局持續，印度繼續在其他方面以行動催促中國回應。印度在2020年6月頒布針對抖音海外版TikTok及其他58款中國應用程式的禁令。政府1月25日會永久實行該禁令......（點擊了解更多）

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天主教困局

愛爾蘭西部小鎮蒂厄姆一個天主教母嬰收容所遺址，於2017年被發現有一個埋了多達900具嬰幼孩屍體的亂葬崗，揭發有未婚媽媽及嬰兒曾被收容所的神職人員性侵及虐待。這事成為愛爾蘭人正視腐敗社會文化的「開始」。在天主教地區南美洲，智利和阿根廷過去2年亦通過墮胎權，可見新世代擁抱世俗化，連教廷都不得不適應大勢所趨。在這種環境下，保守派教徒與右翼民粹在政治上聯成一線的情況普遍……（點擊了解更多）

圖為2015年1月16日，教宗方濟各到訪菲律賓首都馬尼拉。（Getty）

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