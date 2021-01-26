新冠肺炎｜發布治療新指引後　世衛暫定2月8日審查「牛津疫苗」

撰文： 房伊媚 許懿安 最後更新日期： 2021-01-26 21:31

世界衛生組織（WHO）1月26日就治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人、以及使用美國莫德納公司（Moderna）有份研發的疫苗發出新指引。此外組織稱暫定2月8日審查英國牛津大學（University of Oxford）及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗。

新分指引如下：

新冠疫苗：圖為1月25日，德國一間診所的美國莫德納公司新冠疫苗。（Reuters）

有關莫德納疫苗：

1. 不建議將劑量減半；

2. 接種2劑莫德納疫苗之間的間隔期為28天，可在特殊情況下延長至42天；

3. 不建議孕婦接種莫德納疫苗，除非她是在有新冠病毒的環境中工作的醫護人員，或是本身有使其成為高危一族的健康問題；

4.只能在可治療過敏性休克（Anaphylaxis）的環境下為民眾接種莫德納疫苗；

5.不論民眾是否曾感染新冠病毒，或是否曾出現病徵，也應為他們接種疫苗。

有關治療病人：

1. 在家中的病人要進行脈搏血氧飽和度分析（Pulse oximetry），以防病人情況惡化以及需要住院；

2. 醫護人員可對病人使用低劑量抗凝血劑，以防止他們血管中有血塊形成。