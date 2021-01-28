一分鐘看世界｜英歐搶疫苗、拜登禁「中國病毒」、日本疫情

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

今天是1月28日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

英歐疫苗之爭

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發超過1年，全球確診人數在1月27日突破1億人。阿斯利康製藥公司22日指，由於出現技術問題，他們原本承諾會於本季交付予歐盟的新冠疫苗數量或會減少60%。歐盟因此於25日斥責阿斯利康，並威脅要限制於歐盟生產的疫苗出口。英國首相約翰遜26日促請歐盟「講道理」，不要限制疫苗出口。而同一時間則傳出英國的阿斯利康疫苗工廠接獲可疑包裹報告。此外，南非總統拉馬福薩26日批評富裕國家囤積新冠疫苗……（點擊了解更多）

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拜登禁官員說「中國病毒」

中美關係繼續受關注，美國候任商務部長雷蒙多表明，要採取積極行動對抗中國不公平貿易行為。中方同日則批評美國國際貿易委員會發起針對中國企業的「337調查」。不過在爭拗之外，美國總統拜登簽署多項行政命令和備忘錄，他在備忘錄提到要譴責和打擊針對亞裔美國人的種族歧視與仇外心態，並特別提到把疫情與其起源地理位置作關聯一事，外國媒體均指，這位新任總統是下令禁止政府使用「中國病毒」等字眼……（點擊了解更多）

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菅義偉連環道歉

日本警方表示，自2020年3月起，有近200名新型冠狀病毒肺炎患者在得到由醫院提供的治療前就已病重身亡。政府呼籲民眾在疫情下減少出門，但有自民黨及執政聯盟內的公明黨議員被揭發到夜店消遣，首相菅義偉27日就此道歉。菅義偉仍堅持在疫情下如期舉行東京奧運會，外界要求東京奧運再次延期的呼聲甚高，但國際奧委會則大派定心丸，強調現時要確保奧運如期舉行。不過有人擔心此事會成為他的政治滑鐵盧……（點擊了解更多）

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印度農民示威

大批印度農民抗議2020年9月通過的農業改革法案，部分人已在首都新德里郊外紮營近2個月。他們在2021年1月26日、即印度共和國日與警方衝突。部份示威者騎馬或駕駛拖拉機，突破警察設置的路障，闖進具歷史意義的紅堡，最少1人在示威期間死亡......（點擊了解更多）

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