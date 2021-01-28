新冠肺炎｜約翰遜指英格蘭最少封鎖至3月　當局禁止不必要出行

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-28 03:22

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，當地的死亡人數突破10萬，成歐洲首例後，首相約翰遜（Boris Johnson）1月27日宣布，英格蘭的防疫封鎖措施將維持至3月8日。

英國在27日再多25,308宗確診個案，比前一日的20,089宗明顯增加，美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，英國的確診個案升至3,725,636宗。另外當地再多1,725人喪生，是有紀錄以來，單日死亡人數的第二高，全國至今有101,887人不治。不過疫苗的接種進度理想，在27日單日有超過31.1萬人接種疫苗，令總數增至逾716萬人。

約翰遜27日向國會表示，他希望能批准校園在之後的一個月重開，「因此，我們希望從3月8日周一起，開始重開學校是安全的，當數據允許時，從（那時或）那時以後，取消其他經濟和社會限制措施」。

↓想知道其他國家或地區民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

英國已禁止來自22個高風險國家的外遊人士入境，而現時返英人士須在由政府提供的住宿設施隔離10天。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）在國會上表示：「人們應該簡單地現在不出門旅行」。她引述有人帶着滑雪板現身倫敦火車站的個案，稱「這顯然是不可接受的」，因此當局會在港口及機場加派警力，禁止沒有合理外出理由人士離境。