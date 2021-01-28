崔天凱：冀美方尊重中國核心利益　勿挑戰北京紅線

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-01-28 15:58

美國新任總統拜登（Joe Biden）改變前總統特朗普（Donald Trump）單邊主義的做法，將聯合盟友應對中國。中國駐美大使崔天凱1月27日就此發出警吿，若把中國當作戰略對手和假想敵，將犯下重大戰略錯誤。

2020年1月15日，崔天凱在白宮出席中美第一階段貿易協議的簽字儀式，並發表講話。（AP）

中國駐美大使館網站發表聲明稱，崔天凱1月27日出席「中美接觸42年：過去的成就，未來的調整」的對話會，並發表講話。

崔天凱說，過去幾年來，一些人試圖否定這些基本事實，製造謠言，煽動仇恨，挑起爭端，劫持了美國對華政策，把中美關係推向對抗的危險深淵。這嚴重損害中美兩國人民根本利益，註定以失敗吿終。

他還指出，近來又有觀點提出，美應調整策略，聯合盟友制衡中國，在亞太地區重建平衡和秩序合法性。這種調整可以說是換湯不換藥，很可能重蹈錯誤的覆轍，導致新的失衡，進一步擾亂地區秩序。

崔天凱強調，在新的歷史關口，中美再次面臨重大抉擇。崔天凱還呼籲中美重建尊重、信任和正常關係。他說：「當美國努力走向團結、治癒、修復之際，我們祝願美國取得成功，也希望正直、坦誠、尊重和遠見能夠回歸美國對華政策。」

崔天凱還表示，中美要互信，不要誤判。「我要強調，把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判，如果據此制定政策，將犯重大戰略錯誤。」

他還強調，中美要對話，不要對抗。「必須指出，在中美關係中被炒作的一些問題，打的是所謂價值觀的旗號，實際上聚焦的都是中國不可分割的領土，讓人不得不質疑其背後的真實意圖。在這些事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，希望美方尊重中方核心利益，不要挑戰中方的紅線。」