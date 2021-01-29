美國佐治亞州家禽廠洩漏液態氮　6死多人受傷

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-29 05:38

美國佐治亞州（Georgia）東北部一間家禽廠1月28日發生洩漏液態氮意外，導致6人死亡，多人受傷送院。

霍爾縣（Hall County）消防局長布拉克特（Zachary Brackett）表示，位於蓋恩斯維爾市（Gainesville）Prime Pak Foods家禽廠28日上午10時後發生一宗液態氮洩漏意外，原因尚在調查。

美聯社報道指，家禽廠的冷凍設備不時使用液態氮，工廠所屬的食品集團Foundation Food Group高層認為，初步迹象顯示意外是由廠內一條氮氣管破裂引起。

美國佐治亞州（Georgia）霍爾縣（Hall County）蓋恩斯維爾市（Gainesville）一間家禽廠1月28日發生液態氮洩漏，圖為一名警長守着涉事工廠附近的自由教堂（Free Chapel）入口。（AP）

布拉克特稱，5人當場死亡，另有10人被送往蓋恩斯維爾的佐治亞州東北醫療中心（Northeast Georgia Health System）接受治療。傷者中最少4人是消防員，因呼吸系統不適送院。約130名工人乘搭巴士被送往家禽廠附近的自由教堂（Free Chapel）接受檢查。

佐治亞州東北醫療中心發言人庫奇（Sean Couch）稱，1人送院後不治，3人危殆，5人情況尚好，正在急診室接受治療，還有1人正在送院途中。他之後更新傷者人數，稱有11人在醫院接受呼吸道治療，3人危殆狀態、5人情況良好，另外3人已出院。