新冠肺炎｜Novavax疫苗在英國臨床有效率接近9成

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-29 06:12

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）1月28日表示，該公司在英國進行新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的第三期臨床研究，發現其有超過89%保護力。首相約翰遜（Boris Johnson）對此表示歡迎，稱衛生部門會評估成效。

Novavax指，有關研究是由1.5萬名年齡介乎18至84歲的志願者參與，其中有大約27%參與者是65歲以上人士。報告指最終發現有62人確診，當中56人是來自接受安慰劑的群組，另外6人則是來自種疫苗的一群，換言之疫苗有效性約為89.3%。

報告亦提到疫苗對英國的變種病毒的有效性達85.6%，但沒有披露有關研究數據。另外在南非的中期研究顯示，在沒有HIV病毒的志願者之中，該疫苗對傳染力更高的南非變種病毒有效性為60%。

↓想知道其他國家或地區民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

Novavax在英國的臨床有效性與較早時獲批的輝瑞（Pfizer）與BioNTech、以及莫德納（Moderna）的95%有效相近。預計該藥廠準備向英國、歐盟及其他國家申請使用許可。

約翰遜於Twitter提到Novavax疫苗，指該疫苗會在英格蘭北部提賽德（Teesside）製造，假如當局批出許可，英國政府將獲6000萬劑疫苗。