新冠肺炎丨世衛專家組與中國科學家首次面對面會晤

撰文：何文翰
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世界衛生組織（WHO）領導的專家小組到中國武漢調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源。小組成員1月29日開始與中國科學家開會，是雙方首次面對面會晤。
圖為1月29日中國專家團隊在離開中方與世衛專家組開會的場地後，步向餐廳。（AP）
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專家小組成員、荷蘭伊拉斯謨大學醫學中心（Erasmus University Medical Center）病毒學者科普曼斯（Marion Koopmans）29日在Twitter發文指，首次面對面與中國科學家開會，雙方討論行程安排。
↓科普曼斯在Twitter談及會面情況
First face to face meeting with our colleagues. Correction: facemask to facemask given the medical restrictions. Discussing our visiting program. China teamleader prof Wannian joking about some technical glitches. Nice to see our colleagues after lengthy zoom meetings.— Marion Koopmans (@MarionKoopmans) January 29, 2021
專家小組預料會再在中國逗留2周。世衛29日在Twitter推文指，專家組會到武漢病毒研究所、華南海鮮市場、武漢市疾病預防控制中心視察，並會與部分醫護人員及首批感染的患者對話。