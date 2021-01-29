新冠肺炎丨世衛專家組與中國科學家首次面對面會晤

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世界衛生組織（WHO）領導的專家小組到中國武漢調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源。小組成員1月29日開始與中國科學家開會，是雙方首次面對面會晤。

圖為1月29日中國專家團隊在離開中方與世衛專家組開會的場地後，步向餐廳。（AP）

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專家小組成員、荷蘭伊拉斯謨大學醫學中心（Erasmus University Medical Center）病毒學者科普曼斯（Marion Koopmans）29日在Twitter發文指，首次面對面與中國科學家開會，雙方討論行程安排。

↓科普曼斯在Twitter談及會面情況

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專家小組預料會再在中國逗留2周。世衛29日在Twitter推文指，專家組會到武漢病毒研究所、華南海鮮市場、武漢市疾病預防控制中心視察，並會與部分醫護人員及首批感染的患者對話。

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