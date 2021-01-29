BNO VISA｜為港人提供居英新路徑　英國首相約翰遜稱非常自豪

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-29 16:13

英國政府1月29日宣布1月31日起開放持英國國民（海外）（BNO）身份的人士申請簽證。中國上述公布發表後，稱不再承認BNO。

首相約翰遜（Boris Johnson）在一份聲明中稱，透過引入新的入籍途徑，「我們履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛英國和香港同樣珍視的自由和自治」。

約翰遜稱：「我對我們為香港BNO持有人，帶來在我們國家生活、工作並以此為家的新路徑，感到非常自豪。」

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）強調，英國一直都堅守正確的事情和恪守承諾，新簽證將兌現對港人的承諾，履行與港人的深厚歷史聯繫，捍衛港人自由。她期待歡迎想與家人到英國生根和建設新生活的港人。

外交大臣藍韜文（Dominic Raab）指，英國將履行對港人的歷史責任，並重申中國實行《港區國安法》嚴重違反《中英聯合聲明》，與國際法相悖。

根據英國內政部估計，實行首年會有123,000至153,700名持BNO人士及其受養人（dependants）預期使用這個路徑入英，之後在5年間增至258,000至322,400人。

BNO持有人和合資格家屬如果持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，從2月23日起，可以透過手機應用程式申請，毋須到簽證申請中心。

政府表示，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名BNO持有人和需供養者以「特許入境許可」（Leave Outside the Rules，LOTR）入境英國。BNO持有人不需要即時申請循「5+1」途徑居留。政府已經決定延長計劃，直至「5+1」申請完全數碼化。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。

除了移民醫療附加費以外，居英五年的BNO簽證費用為每人250英鎊，申請人亦可以申請留英30個月，費用為每人180英鎊。政府指，費用較其他簽證少。

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圖為2021年1月27日，英國首相約翰遜於倫敦出席新冠肺炎疫情記者會。（美聯社）

中方反制：不再承認BNO

外交部發言人趙立堅在29日的例行記者會上再次表明強烈憤慨及堅決反對，並宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

趙立堅表示，英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定制的具有英國國民海外BNO身份的香港居民，赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍，「英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。」

趙立堅強調，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO，此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。