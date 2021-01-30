英國：中國拒絕承認BNO「失望但沒驚訝」　強調對港人立場不變

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-30 04:13

英國政府1月29日宣布香港的英國公民（海外）護照（BNO）持有人提供簽證計劃，惹來中國政府不滿，並宣布不承認BNO為旅遊證件。倫敦方面對北京的舉動感到不意外，同時都不驚訝，強調英國不會改變立場。

英國外交部發言人表示，對於中國政府不承認BNO的決定感到失望，但亦沒驚訝。首相府發言人則指，英國政府已經明確表明，不會忽視BNO持有人可以到英國居住、工作和就讀的機會。聲明提到，BNO持有人和家人仍可以使用BNO以外的證件到英國。

首相約翰遜（Boris Johnson）同日較早時稱，自己履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛英國和香港同樣珍視的自由和自治。他又認為自己為香港BNO持有人，帶來到當地生活、工作並以此為家的新路徑，感到非常自豪。

英國內政部估計，預期首年會有至少12萬BNO持有人及其受養人使用BNO簽證入英。（AP）

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）強調，英國一直都堅守正確的事情和恪守承諾，新簽證將兌現對港人的承諾，履行與港人的深厚歷史聯繫，捍衛港人自由。她期待歡迎想與家人到英國生根和建設新生活的港人。

外交大臣藍韜文（Dominic Raab）指，英國將履行對港人的歷史責任，並重申中國實行《港區國安法》嚴重違反《中英聯合聲明》，與國際法相悖。

根據英國內政部估計，實行首年會有123,000至153,700名持BNO人士及其受養人（dependants）預期使用這個路徑入英，之後在5年間增至258,000至322,400人。

BNO持有人和合資格家屬如果持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，從2月23日起，可以透過手機應用程式申請，毋須到簽證申請中心。

英國政府表示，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名BNO持有人和需供養者以「特許入境許可」（Leave Outside the Rules，LOTR）入境當地。BNO持有人不需要即時申請循「5+1」途徑居留。政府已經決定延長計劃，直至「5+1」申請完全數碼化。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。

除了移民醫療附加費以外，居英五年的BNO簽證費用為每人250英鎊，申請人亦可以申請留英30個月，費用為每人180英鎊。政府指，費用較其他簽證少。