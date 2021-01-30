Dogecoin獲馬斯克「加持」勁升800%　狗狗幣最初只是一場玩笑

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-30 14:57

華爾街本周經歷前所未見的風暴。散戶「爆買」遊戲驛站公司（GameStop）等美股，擊退機構投資者。紅迪網站（Reddit）的網民最近開始談論名為「狗狗幣」（Dogecoin）的加密貨幣，帶動價格勁升800%。

「狗狗幣」一度於24小時內勁升800%，達到0.070755美元。根據Coingecko的資料顯示，截至美東時間1月29日上午10時，「狗狗幣」價格從高位回落至0.057410美元。「狗狗幣」市值曾一度突破90億美元，打進加密貨幣十大。

2013年推出的「狗狗幣」最初其實只是一場玩笑，取材自當時流行的柴犬迷因圖（meme），因此以柴犬作為標誌。由於「狗狗幣」價值相對較比特幣等便宜，所以成為Reddit網民的熱門話題。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以往說過「狗狗幣」是他最喜歡的加密貨幣。他於1月29日透過社交媒體發布一個仿照時裝雜誌《VOGUE》製作的「DOGUE」雜誌封面。很多人都解讀成為馬斯克對「狗狗幣」的支持。有網民甚至指，升至1美元不是夢。

「狗狗幣」被喻為是「遊戲驛站的加密貨幣版」，不過兩者不盡相同。遊戲驛站的「爆升」是緣於網民買入股票抗衡對沖基金，其後出現挾淡倉的情況，進一步推高股價。至於「狗狗幣」則未見有對沖基金被挾淡倉，似乎只是單純有散戶唱好。