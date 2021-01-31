新冠肺炎丨日本新增超過3000病例　政府計劃延長緊急狀態令

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-31 00:14

日本的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案持續增加，當地在1月30日新增3,345宗病例，而政府向11個都府縣的緊急狀態宣言即將屆滿。有消息人士透露，首相菅義偉準備在東京等感染率較高的地區延長該宣言一個月。

有關宣言原定在2月7日屆滿，共同社引述消息人士報道，菅義偉與官員會面時表示，他需要再觀察情況才作出決定，但預計他會在下周決定將首都圈東京都、神奈川、千葉、埼玉縣，關西的大阪府、京都府和兵庫縣，以及九州福岡縣的緊急狀態宣言會延長三周至一個月。

消息人士亦指，栃木縣的新個案明顯回落，因此政府考慮解除該縣的緊急狀態宣言，但同時提到沖繩縣偏遠離島的感染情況嚴重，令當局或將沖繩列入宣言名單內。

東京的新型冠狀病毒疫情雖然嚴峻，但仍無阻大批民眾1月30日到秋葉原的電器店內搶購PS5遊戲機。（Reuters）

根據日本放送協會（NHK）報道，截至30日下午6時45分，日本新增3,345人確診、91人喪生，當中東京的新個案佔769宗，不過已經是連續兩天的單日個案降至1,000宗以下。全國至今總共有387,303人受感染、5,688人死亡。

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