格林美音樂人Sophie意外命喪雅典　終年34歲

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-31 02:38

曾獲得格林美獎（Grammy）提名的蘇格蘭實驗音樂藝術家、製作人Sophie，在希臘首都雅典（Athens）發生意外，延至1月30日早上離世，終年34歲。其生前所屬唱片公司稱她爬高去看滿月時，不小心滑倒墮下身亡。

英國唱片公司Transgressive在Twitter公布Sophie的死訊，指「不幸地我們美麗的Sophie今天早上在一個可怕的事故後去世。跟隨她的靈性，她爬高去看滿月，不小心滑倒墮下。她將一直與我們同在。」

雅典警方發言人向美聯社表示，Sophie在她的寓所露台失足滑倒墜樓身亡，目前當局仍在調查，但認為意外原因沒可疑。

Sophie本名叫Sophie Xeon，是一名跨性別歌手、唱片騎師、實驗音樂藝術家，曾與樂壇天后麥當娜（Madonna）和Charli XCX等知名藝人合作。

根據Paper Magazine她2017年10月發行第一首用自己形象和人聲的單曲《It's Okay To Cry》，而她在2018年6月推出首張專輯《Oil of Every Pearl’s Un-Insides》則入圍角逐格林美獎最佳舞蹈/電子專輯項目，令她成為歷史上首位在該獎項被提名的跨性別藝術家。

I'm sorry this is messy I deleted this three times I feel like it's hard to handle the information correctly. I just want to say how much she matters. — Chris (@QueensChristine) January 30, 2021

Sophie離世的消息傳出後，LGBT界紛紛留言悼念，法國創作歌手Christine and the Queens形容對方為傑出監製，稱讚她有遠見，並是大家的典範。