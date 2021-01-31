法國數十城市爆發示威　逾3萬人上街反對《整體安全法》

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-01-31 09:56

法國數十個城市1月30日有成千上萬人參與示威，反對政府擬實施《整體安全法》，他們不滿法案內條文包括禁止拍攝警方行動，以及利用無人機及安裝在街道的攝錄機進行監控。

示威者還抗議政府因遏止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的傳播而施加限制，並聲援當地的文化產業，因限制措施尤其令文化業遭受重創。

法國示威：圖為1月30日，法國巴黎民眾上街抗議政府擬實施《整體安全法》。（Reuters）

根據內政部的統計數字，全法國有32,077人參與今次的示威活動；由於受新冠肺炎疫情影響，人數較預期少。法國傳媒報道，巴黎共和國廣場的聚集人數佔全場半滿；在南部蒙彼利埃（Montpellier），約有3,000人聚集。其他城市均有數百人參與示威。

巴黎於下午5時左右，大約有50名年輕人與警察發生衝突。警察用水砲驅散在廣場內的示威者，警方指26人被捕。

法國2020年11月24日通過《整體安全法》，禁止惡意透過影像或照片披露警員樣貌，但外界認為損害新聞自由，也更難令警員對過分使用武力等違規行為負責。法國政府則認為，基於警察成為攻擊目標，以及有民眾在社交媒體號召攻擊警方，有需要推行相關法例。《整體安全法》3月將交由國會參議院審議。