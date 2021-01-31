柬埔寨蝙蝠標本發現新冠病毒近親　基因92%相似　疫情源頭或更廣

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-31 16:04

數國科學家1月26日發佈一份正在進行同儕審核的研究報告，發現2個在蝙蝠標本檢出的冠狀病毒基因序列，與引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新冠病毒（SARS-CoV-2）基因序列相似度高達92.6%。

科學家對430隻冷凍儲存10年的蝙蝠樣本分析，經檢測發現當中16個有冠狀病毒，其中2個得出上述結果。論文稱當中有些基因序列比迄今已找到的其他新冠病毒「近親」，與新冠病毒更相似。

論文稱包括柬埔寨、法國及美國的科學家研究一些2010年12月來冷凍保存在柬埔寨金邊巴斯德研究所 （Institut Pasteur）的菊頭蝠（Rhinolophus shameli/ Shamel's horseshoe bat）屍體。牠們身上攜帶的病毒，基因序列與SARS-CoV-2及嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士，SARS）病毒的基因序列相似度甚高。

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這批菊頭蝠生前活動地區不包括中國，不過2013年及2019年在中國檢出新冠病毒「近親」的蝙蝠，活動地區涵蓋菊頭蝠的「地頭」，也延伸至中國，包括雲南省。

這項研究對研究新冠病毒源頭來說是重要的。它證明病毒地理分佈比人們迄今認為的廣泛得多，以及病毒在多種菊頭蝠科動物中傳播。