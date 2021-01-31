印度一人哭訴　全市網絡封鎖　子承父業的農民領袖｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-01 00:12

印度農民示威持續，印度政府決定暫時切斷當地網絡服務，聲稱目的「維護公共安全」，事實是為阻止近日一段在網上瘋傳的片段，進一步鼓動示威者留守、並呼籲更多不滿農業改革的人民參加。

圖為1月29日，今日印度新聞的片段。蒂凱特（Rakesh Tikait）在28日接受訪聞，在鏡頭前哭訴警察與農民衝突。（India Today Youtube截圖）

片段的主角是農民聯盟BKU的發言人蒂凱特（Rakesh Tikait），他在1月28日於示威大本營接受訪問時，流淚說道不會撤退，指責是警方破壞和平示威毆打農民是不義之舉，甚至威脅若政府不取消農改法便上吊自殺。

片段隨後在印度網上瘋傳，經Facebook及Whatsapp大量散播。加入靜坐示威的民眾在當天再次增加起來，警民衝突和蒂凱特的哭訴被認為是令示威持續，陷入僵局的原因之一。

圖為1月26日，農民示威持續。示威者不滿25日衝突，把拖拉車推翻橫置在路中心。（Reuters）

蒂凱特與他的父親

蒂凱特在印度並非甚麼著名人物，他在過去參與數次的政治選舉都失敗，他所領導的BKU亦並非農民的最大工會。但他的父親，Mahendra Singh Tikait是最著名的農民领袖。他在1980年代，多次組織農民發動示威，包括在1987年1月，反對州政府提高電費的絕食抗議。

蒂凱特的激動哭訴，令人回想起他父親當年同樣的舉動。

當然，當年的情況與今天並不一樣。在1970、80年代，農民的收入普遍富裕。相比起政府工作甚至軍人，薪水都比賣小麥或甘蔗要低，當年農民的示威目的是捍衛利益。

在印度人民黨2017年在北方邦執政以來，甘蔗的國家建議價格（SAP）只是從每公擔315盧比升至325盧比，電費卻翻了一倍，每公升的柴油價格也正在上升。嚴格的禁止屠宰牛隻措施亦影響了當地收入，引起當地農民強烈不滿。蒂凱特亦因此被推舉，成為農民的代表。