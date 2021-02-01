一分鐘看世界｜BNO VISA、疫苗民族主義、印度漢流淚「喊出」網禁

印度認定包括TikTok在內一些中國應用程式（App）從事損害印度主權完整、國防、國家安全和公共秩序的活動，決定永久實行2020年6月宣布針對TikTok和其他58款中國App的禁令。圖為美聯社2020年9月28日發布的圖片，相中是TikTok的應用程式標誌。（AP）