一分鐘看世界｜BNO VISA、疫苗民族主義、印度漢流淚「喊出」網禁

今天是2月1日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
英BNO新規被反制
英國BNO簽證1月31日起生效，香港持有英國公民（海外）護照（BNO）持有人及其近親可開始申請BNO VISA，為移民英國鋪路。中國進行反制，宣布31日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明。港府31日也跟隨。英外交部對中國的此舉感失望，但稱並不意外。有英國記者認為，英面對包括經濟在內的問題，還有承受疫情大流行的打擊，實在無條件對港人「開門」……（點擊了解更多）
港府4招反制BNO措施如下▼
平民逆襲陸續有來？
美國電子遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）與一度陷入破產危機的全球院線龍頭AMC等，有一段時間成為沽空機構的目標，過去一周股價卻在網上論壇用家Roaring Kitty以及Tesla創辦人Elon Musk推動下急升，導致股市波動。包括香櫞研究在內的沽空機構最後損手離場。散戶與華爾街大鱷之戰，引起白宮與國會關注，監管機構提出要調查。今次事件是普羅網民反建制集體思潮如火如荼的一次實證。今後類似情況或陸續有來……（點擊了解更多）
美新任國務卿上場
美國參議院1月26日高票通過資深外交官布林肯（Anthony Blinken）擔任國務卿的人事任命。外界在觀察他上任後美國外交政策的變化，包括對華、歐、中東及朝鮮的政策。他曾說拜登政府會與香港人站在一起，以及協助台灣自我防衛。分析認為，國務院在他領導下，確會延續特朗普（Donald Trump）時期的對華強硬姿態……（點擊了解更多）
歐洲疫苗禁運風波
歐盟在過去一周因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗與一些國家或地區發生齬齟。歐盟稱如英國藥救阿斯利康未能按合約交付疫苗會採取法律行動，並在30日稱禁止疫苗出口到其他非歐盟或特定國家。英國及愛爾蘭強烈不滿。歐盟其後承認有關限制措施是個「錯誤」，撤回有關限制。歐盟的行為被指與美國前總統特朗普提倡的「美國優先」政策是另一種的疫苗民族主義……（點擊了解更多）
歐盟不滿英國藥廠阿斯利康新冠疫苗供應效率不如預期，一度有意對不能履約供貨的疫苗生產商採取法律行動，甚至考慮限制出口。此舉涉及愛爾蘭邊境問題，英國及愛爾蘭強烈不滿。圖為2021年1月30日，南貝爾法斯特一幅牆被人用噴漆寫下「不要愛爾蘭海上邊界」。（AP）
印度禁用中國App
印度電子和訊息技術部1月25日發布最新通知，將永久實行2020年6月宣布針對短片應用程式（App）抖音海外版TikTok和其他58款中國App的禁令。印度政府主要是認定這些App從事損害印度主權完整、國防、國家安全和公共秩序的活動。1月27日，中國駐印度使館發言人嵇蓉回應，有關做法違反世貿組織非歧視性原則以及市場經濟公平競爭原則，嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。
印度認定包括TikTok在內一些中國應用程式（App）從事損害印度主權完整、國防、國家安全和公共秩序的活動，決定永久實行2020年6月宣布針對TikTok和其他58款中國App的禁令。圖為美聯社2020年9月28日發布的圖片，相中是TikTok的應用程式標誌。（AP）
示威者影片觸發網禁
大批印度農民為抗議2020年9月通過的農業改革法案，來到2021年，他們將行動升級。他們在共和日駕駛拖拉機在當地進行遊行，一度演變警民衝突。示威導致的流血衝突造成最少1人死數百人受傷。大批農民1月30日在首都新德里（New Dehli）發起絕食抗議，而政府則封鎖新德里多個地區的互聯網。導致政府對該市進行「網禁」的是一名「子承父業」的農民領袖影片……（點擊了解更多）
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