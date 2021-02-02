一分鐘看世界｜昂山素姬再失自由、俄5千人被捕、英國申請入CPTPP

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今天是2月2日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬甸軍方政變

緬甸國務資政昂山素姬、總統溫敏2月1日遭軍方突襲拘留，令當地政局動盪不安，銀行與證券交易所停業、機場航班取消，軍方稱緊急狀態結束後會重新舉行大選昂山素姬以國務資政身份掌政5年，評價好壞參半。她透過全國民主聯盟表示，軍方的行動令國家重回獨裁統治，促請公眾不要接受。今次軍事政變發生後，可以說，緬甸距離想像中的經濟穩定發展、法治及民主問責機制願景，似乎不幸地陷入了倒帶的危機……（點擊了解更多

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多國爆反防疫示威

歐洲多地出現反防疫措施示威，在比利時、奧地利、丹麥、匈牙利等都有民眾因不滿防疫限制，上街抗議，有民眾與警方衝突，多人被捕。為了抗疫，各地把希望寄託到疫苗上，歐盟早前與英國阿斯利康製藥爆發爭拗，阿斯利康終決定會在今年首季向歐盟額外供應多900萬劑新冠肺炎疫苗，令首季交付量達到4000萬劑……（點擊了解更多

圖為1月31日，奧地利維也納有示威者不滿防疫措施，上街示威。（Reuters）

想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

英國正式要求加入CPTPP

英國2月1日宣布已正式要求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），該協定目前有11個國家參與，包括日本、加拿大、澳洲等。英國國際貿易大臣卓慧思形容，協定將能把英國定位於全球一些增長最快經濟體的中心位置，又能夠為英國創造高價值的職位，並協助英方建立更好的全球貿易系統……（點擊了解更多

圖為2018年3月，CPTPP 11名成員國代表在智利會面，正式簽署成立。（Reuters）

俄羅斯逾5千人被捕

俄羅斯多地1月31日再爆發反政府示威，數以萬計民眾上街抗議，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼，當局在全國拘捕最少5000人，歐美譴責俄羅斯大規模拘捕示威者行動，俄羅斯檢察方則支持把納瓦爾尼的緩刑懲罰改為監禁......（點擊了解更多

圖為1月31日俄羅斯莫斯科，有支持納瓦爾尼的示威者被防暴警察帶走。（Reuters）

拜登外交政策演講

美國總統拜登原定在2月1日發表外交政策演講。但美國東北部當日遭強烈的冬季風暴侵襲，區內大部分地方下大雪，沿海地區吹強風。拜登的演講最終因惡劣天氣而延遲......（點擊了解更多

美國風暴：圖為2月1日，美國紐約市一名男子在冬季風暴下，推着手推車在街上走。（Reuters）

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