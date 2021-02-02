一分鐘看世界｜昂山素姬再失自由、俄5千人被捕、英國申請入CPTPP

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-02 07:27

今天是2月2日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬甸軍方政變

緬甸國務資政昂山素姬、總統溫敏2月1日遭軍方突襲拘留，令當地政局動盪不安，銀行與證券交易所停業、機場航班取消，軍方稱緊急狀態結束後會重新舉行大選。昂山素姬以國務資政身份掌政5年，評價好壞參半。她透過全國民主聯盟表示，軍方的行動令國家重回獨裁統治，促請公眾不要接受。今次軍事政變發生後，可以說，緬甸距離想像中的經濟穩定發展、法治及民主問責機制願景，似乎不幸地陷入了倒帶的危機……（點擊了解更多）

+ 3 + 3 + 3

多國爆反防疫示威

歐洲多地出現反防疫措施示威，在比利時、奧地利、丹麥、匈牙利等都有民眾因不滿防疫限制，上街抗議，有民眾與警方衝突，多人被捕。為了抗疫，各地把希望寄託到疫苗上，歐盟早前與英國阿斯利康製藥爆發爭拗，阿斯利康終決定會在今年首季向歐盟額外供應多900萬劑新冠肺炎疫苗，令首季交付量達到4000萬劑……（點擊了解更多）

圖為1月31日，奧地利維也納有示威者不滿防疫措施，上街示威。（Reuters）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

英國正式要求加入CPTPP

英國2月1日宣布已正式要求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），該協定目前有11個國家參與，包括日本、加拿大、澳洲等。英國國際貿易大臣卓慧思形容，協定將能把英國定位於全球一些增長最快經濟體的中心位置，又能夠為英國創造高價值的職位，並協助英方建立更好的全球貿易系統……（點擊了解更多）

圖為2018年3月，CPTPP 11名成員國代表在智利會面，正式簽署成立。（Reuters）

俄羅斯逾5千人被捕

俄羅斯多地1月31日再爆發反政府示威，數以萬計民眾上街抗議，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼，當局在全國拘捕最少5000人，歐美譴責俄羅斯大規模拘捕示威者行動，俄羅斯檢察方則支持把納瓦爾尼的緩刑懲罰改為監禁......（點擊了解更多）

圖為1月31日俄羅斯莫斯科，有支持納瓦爾尼的示威者被防暴警察帶走。（Reuters）

拜登外交政策演講

美國總統拜登原定在2月1日發表外交政策演講。但美國東北部當日遭強烈的冬季風暴侵襲，區內大部分地方下大雪，沿海地區吹強風。拜登的演講最終因惡劣天氣而延遲......（點擊了解更多）

美國風暴：圖為2月1日，美國紐約市一名男子在冬季風暴下，推着手推車在街上走。（Reuters）

編輯精選

不育者福音兼「另類金蛋」？ 美國生育商機勢成千億產業

美卿布林肯批評中國對香港政策 倡向受害港人提供避風港

越南在拖延中等待 越共十三大的最終考驗

必看話題文章

GME｜美10歲童持GameStop股票兩年突爆升50倍 怕股價跌賣出獲利

Tesla特斯拉賺錢的秘密：賣車仍蝕錢 2020首次全年盈利另有原因

多明尼加男子遭千隻蜜蜂爬滿手仍淡定逛街 原來手裏拿着的是關鍵

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。