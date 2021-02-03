一分鐘看世界｜以色列疫苗計劃見成效、科企大戰、緬甸局勢

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-03 07:00

今天是2月3日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

以色列疫苗計劃見成效

率先為國民接種新冠肺炎疫苗的以色列，該國大量人口已接種至少一劑疫苗，最新數據顯示疫苗有效減低60歲以上人士感染和發病比例，證明較封城措施更有效防疫，屬令人鼓舞的好消息。然而以色列高效的疫苗注射計劃背後也付出不少代價，最終整體成效也有待驗證……（點擊了解更多）

延伸閱讀：曾因疫苗接種過慢被恥笑 法國是如何迅速改善的？

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楊潔篪談中美關係

中共政治局委員楊潔篪2月2日上午就中美關係發表講話，除了稱美方應停止插手香港、新疆等涉及中國主權的問題，還提出四項建議，呼籲中美恢復關係，以合作共贏的軌道向前發展。分析認為楊潔篪向拜登提四個要求只是第一步……（點擊了解更多）

圖為2015年10月8日，時任中國國務委員楊潔篪會見時任美國國務院副秘書長布林肯。布林肯現為美國國務卿（Reuters）

緬甸局勢

緬甸軍方發動政變後社會動盪，全國民主聯盟提出3項要求，促軍方釋放遭軟禁在住所的國務資政昂山素姬，事件引來全球關注，曾參演電影《挑戰者一號》的緬甸裔日本演員森崎溫也發聲呼籲外界關注，但緬甸羅興亞人則對昂山素姬遭軟禁反而拍手叫好。不少人把此次政變與30多年前緬甸的「8888民主運動」和1990年大選後的動盪相對比，究竟是否類似？（點擊了解更多）

昂山素姬的支持者在緬甸駐泰國大使館前抗議（點擊圖輯瀏覽）：

Facebook鬥蘋果

Facebook與蘋果公司爆發爭拗後，宣告將在iPhone版程式提供專用的通知視窗，讓用戶選擇是否容許Facebook收集資訊並解釋其原因，以取代蘋果公司的簡易通知。Facebook希望此舉能讓更多用戶接受Facebook在取用個人用戶資訊的立場......（點擊了解更多）

圖為2019年10月，美國紐約一間Apple專門店外的巨大標誌。（Reuters）

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