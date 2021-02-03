緬甸政變｜美國把緬甸局勢定性為軍事政變　或實施經濟制裁

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-03 08:50

美國拜登（Joe Biden）政府2月2日宣布緬甸軍方接管民主政府是一場「政變」，而這一決定或將限制美國對緬甸的經濟援助。

緬甸軍方扣押國務資政昂山素姬等人後，白宮及國務院內部一直有爭議是否將這一事件定性為「政變」，因為若做出這一決定，意味着美國政府將按照法律結束向緬甸政府提供直接經濟援助。

2月2日，拜登政府方宣布，美國直接向緬甸人民、包括羅興亞難民提供的人道援助將繼續進行，但美國將會對提供給該國的援助展開更廣泛的調查。

針對緬甸的軍事政變，拜登政府將審查是否要重新對緬甸實施經濟制裁。政府有一些可供選擇的經濟性懲罰方案，其中包括對個別軍方領導人實施定向制裁，打擊軍方控制的工業部門或公司，或對軍方領導人實施簽證限制等。拜登政府亦可能宣布禁止與緬甸軍政府相關的機構和企業做生意。

美國國務院一名官員表示，「我們將對負責人採取行動，包括仔細審查我們目前的制裁立場，因為這設計到緬甸軍方領導人以及與他們有關聯的公司。最重要的的是，我們將繼續與緬甸人民站在一起」。此舉加劇了美國政府與緬甸軍方的緊張關係。

2021年2月1日凌晨，緬甸軍方在一次突襲中扣押了昂山素姬等緬甸執政黨高層人士，並完全控制了政府。目前，緬甸國防軍總司令敏昂萊掌握最高權力。外界擔心，緬甸軍方將重新掌權。