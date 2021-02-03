Jeff Bezos卸任｜亞馬遜改朝換代　雲服務主管接棒打理電商王國

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-03 14:27

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）第三季將卸任行政總裁，退居二線，交棒給亞馬遜網絡服務公司（Amazon Web Services）行政總裁賈西（Andy Jassy）。賈西為亞馬遜建造雲計算平台，可謂是公司的重要功臣。

現年53歲的賈西於哈佛大學商學院畢業，後來加入亞馬遜公司，協助當時只是一間小小網絡書店的亞馬遜公司擴充貨源出售光碟。2000年代初，賈西出任貝佐斯的技術助理。有一次，他和貝佐斯出席集思會，提出了建造雲計算平台的構想，即是現時的亞馬遜網絡服務公司。

2006年，賈西成立亞馬遜網絡服務公司，為全球數以百萬計的企業提供雲服務。這個商業模式近年取得成功，大企業和政府機構都放眼雲服務。加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，機構開始投放資源利用科技換取彈性，適應遙距辦公，加速雲服務的發展。

亞馬遜的雲計算業務目前已經成為公司主要的收入來源，而且成為業界龍頭。根據最新一季業績，亞馬遜網絡服務公司淨銷售達127億美元，經營收入有36億美元，佔公司整體經營收入逾半。公司市場佔有率約為34%，位列第一，勝過微軟（Microsoft）的20%。

圖為2019年12月5日，亞馬遜網絡服務公司行政總裁賈西於拉斯維加斯出席論壇。（美聯社）

賈西深深信奉亞馬遜努力不懈的工作文化。他認為，「改造」是長遠成功的關鍵。他出席公司論壇時曾提到1970年《財富》雜誌500強公司現時只有83間公司仍然上榜，「要建造一個持續長時間的生意是非常困難」，「你要重塑自己」，而且通常都不只一次。《華爾街日報》引述與公司關係密切的人士指，賈西向來以好奇心和尊重數據而聞名。

賈西和任時裝設計師的妻子卡普蘭（Elana Rochelle Caplan）育有兩個孩子。他曾獲選為《金融時報》（Financial Times）「2016年風雲人物」。賈西還是國家冰球聯盟（NHL）球隊西雅圖海妖（Kraken）的其中一位班主。