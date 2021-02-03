緬甸政變｜體育老師跳健身舞拍片　意外紀錄軍方駛進議會一幕

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-02-03 17:00

緬甸一位體育老師過去幾個月都一直於首都街頭跳健身舞，並拍片紀錄。軍方發動政變當日，這位體育老師如常跳健身舞，但巧合將緬甸軍車駛向議會的畫面紀錄下來，引起網民瘋傳。

從影片可見，一名身穿黃黑色運動衣的戴口罩女子正在跳健身舞，伴隨着生動的節拍。音樂開始數十秒後，緬甸軍車從她身後駛過。根據這名女子於Facebook的公開資料顯示，她是緬甸教育部聘用的一位體育老師，名叫金欣偉（Khing Hnin Wai）。

金欣偉接受英國廣播電公司（BBC）訪問，指她跳舞不是要嘲笑或奚落任何組織，也不是傻的，而是因為一個健身舞比賽。

「嗡嗡餵」新聞網站（BuzzFeed）報道，網友將這段影片稱為「21世紀最強藝術」。部份網民質疑影片是用「綠幕」特效合成，指這名體育老師的部份影子消失。但有網民比對地圖發現，確實可以找到一個距離緬甸聯邦議會不遠的環形交叉路口，並推斷該處就是這名體育老師跳舞的位置，而路口的階梯也解釋了她影子消失的原因。還有網民指出，這名女子跳舞時面向東方，因此也可以合理解釋她陰影的位置。

響鈴貓網站（Bellingcat）的研究員托勒（Aric Toler）發布一張街道對比圖，表示體育老師腳下的設施或許是近年來新建的，認為影片並非特效剪輯。