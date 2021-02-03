新冠肺炎丨英媒：單株抗體療法未能有效對抗變種病毒

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-03 20:49

英國媒體2月2日報道，科學家發現治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的「單株抗體」（monoclonal antibodies，又稱單克隆抗體）療法未能有效對抗變種病毒，包括在南非和巴西等地流行的變種病毒。

《衛報》2日報道， 再生元製藥公司（Regeneron）、禮來公司（Eli Lilly）及葛蘭素史克公司（GlaxoSmithKline）是在研究「單克隆抗體」療法領先的競爭者，但他們的療法都未能有效對付所有在南非、巴西及英國肯特郡（Kent）的變種病毒。

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報道指，葛蘭素史克公司的診療方案有効對抗南非和巴西的變種病毒，但不適用於在英國肯特郡出現的變種病毒。

在英國惠康基金會（Wellcome Trust）領導新冠肺炎治療加速器（COVID-19 Therapeutics Accelerator，暫譯）項目的坎馬克（Nick Cammack）認為，隨着病毒不斷變異，他不會預期任何目前的藥物能夠長期有效。

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