一分鐘看世界｜亞馬遜新CEO、東奧禁唱歌叫口號、昂山素姬新罪名

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-04 07:00

今天是2月4日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

亞馬遜未來新CEO

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）第三季將卸任行政總裁，退居二線，交棒給亞馬遜網絡服務公司（Amazon Web Services）行政總裁賈西（Andy Jassy）。賈西為亞馬遜建造雲計算平台，可謂是公司的重要功臣……（點擊了解更多）

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+ 7 + 7 + 7

東奧禁唱歌叫口號

日本東京奧運擬在7月舉辦，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，主辦方2月3日發布首本手冊，提及多項抗疫措施，包括要求訪客不要在場內唱歌或反複叫口號，改以拍手方式支持運動員，手冊也指將要求所有參與者時常佩戴口罩，運動員在日本期間要多次接受病毒檢測……（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

昂山素姬新罪名

緬甸警方正式起訴國務資政昂山素姬，罪名是違反進出口法規，最高可囚3年，據警方文件指，軍方搜查昂山素姬的住所後，找到非法進口的手提對講機（walkie-talkie radios），至於緬甸總統溫敏被控違反自然災害管理法。事件也引來民眾抗議軍方發動政變……（點擊了解更多）

昂山素姬的支持者在緬甸駐泰國大使館前抗議（點擊圖輯瀏覽）：

普京「心腹大患」何去何從

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）被判入獄3年半，他的支持者連續多個星期在俄羅斯各地示威，西方國家批評俄羅斯政府。但即使把納瓦利尼收監，他的影響力依然存續，普京未來會如何對付這「心腹大患」......（點擊了解更多）

圖為2月2日，莫斯科街道上納瓦利尼的支持者遊行示威。（Reuters）

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