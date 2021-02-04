新冠肺炎丨英研究：延長接種2劑阿斯利康疫苗間隔期　有效率更高

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-04 01:49

英國牛津大學（University of Oxford）2月2日在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表研究報告。當中提及接種首劑藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與該大學研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗後3個月內，預防有症狀新冠肺炎的有效率達76%。而延長接種2劑疫苗的間隔期，有效率更高。

美國CNBC頻道3日指，報告提到若民眾接種首劑疫苗後，最少隔12周才接種第2劑疫苗，有效預防率會提升至82.4%。如果接種首劑疫苗後，相隔不足6周就接種第2劑疫苗，有效率只有54.9%。牛津大學稱，研究結果支持英國政府將接種2劑疫苗的間隔期延長至12周的決定。

有關報告仍處於預印本階段，內容亦提到，根據參與研究的志願者每周提供的拭子樣本，民眾接種首劑疫苗後，傳播病毒的機會減低67%。這次發現或可能有助政府考慮放寬封城的抗疫措施，推動經濟復蘇。

英國政府目前的策略是盡量安排更多民眾接種第1劑疫苗，並推遲第2劑接種至12周，務求提供部分保護，同時在疫苗供應有限的情況下，令更多人可以接種。根據英國政府的數據顯示，截至3日，全國已有超過1,000萬人接種首劑疫苗。