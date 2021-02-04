新冠肺炎丨瑞士要求提出更多數據　延遲批准使用阿斯利康疫苗

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-04 08:15

瑞士藥品監督管理局（Swissmedic）2月3日稱，已延遲批准在國內使用藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，稱要求藥廠提供更多效用及品質數據。

瑞士新冠肺炎疫情：圖為1月30日，民眾在瑞士賞雪。（AP）

路透社3日指，瑞士已向阿斯利康訂購530萬劑由該藥廠與牛津大學（University of Oxford）共同研發的疫苗。政府正等候疫苗的臨床測試數據，測試在北美及南美洲進行、有數萬人參加。早前的臨床測試未有產生明確的數據，包括有關疫苗在較年長人士身上的有效率的數據。

藥品監督管理局說，收到測試結果時，臨時許可能在很短的時間內頒布，強調當局必需取得有關疫苗安全、效力及品質的附加數據。而目前的數據未能為其好處與風險帶來正面決定。

阿斯利康則表示，有信心疫苗有效和耐受性良好，認為疫苗對疫情有真正影響。藥廠與牛津大學都指出，接種首劑疫苗後三個月，其對有徵狀感染的有效力達76%，而且已經獲大約50個國家批准使用。

瑞士與德國Curevac及瑞典政府簽署採購500萬劑疫苗合約，並分別與美國諾瓦瓦克斯（Novavax）及莫德納（Moderna）分別引入各600萬劑疫苗，令當地的疫苗劑量達3000萬劑以上，足夠為當地860萬民眾接種疫苗。