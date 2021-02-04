共和黨眾議員擁護陰謀論未遭處分　民主黨提表決褫奪委員會職務

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-04 11:42

美國共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）被指發表煽動言論，引起爭議。共和黨2月3日舉行閉門會議，最終決定不對格林作出處分。民主黨預定2月4日表決將格林踢出國會委員會。

格林曾表示擁護極右「匿名者Q」組織（QAnon）的陰謀論。美國有線新聞網絡（CNN）報道，格林曾支持對民主黨議員行使暴力。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）日前痛批格林擁抱「瘋狂謊言和陰謀論」，是「共和黨的毒瘤」。

圖為2021年1月21日，美國眾議院少數黨領袖麥卡錫出席記者會。（美聯社）

眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，格林已經聲明放棄以往的主張，並指過往的言論「不代表眾議院共和黨會議的價值或信仰」。麥卡錫未宣布任何對格林的制裁措施，而是表示會「要她信守諾言」，對自己以後的言論更加謹慎。

麥卡錫說：「我瞭解瑪喬麗（格林）的言論讓許多人深感受傷，因此我向多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）提供降溫和處理這些顧慮的方法。民主黨沒有一起合作，反而選擇火上加油，採取空前手段，於另一黨的委員會職務方面進一步擴大他們的政黨勢力。」

眾議院院議長佩洛西（Nancy Pelosi）批評麥卡錫「懦弱拒絕處理格林」。眾議院將表決褫奪格林於眾議院教育與勞工委員會和預算委員會的職務。