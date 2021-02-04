美媒：伊萬卡庫什納年收入大減兩成　最多只有1.2億美元

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-04 13:18

《國會山》日報2月3日報道，最終財務資料披露表顯示，美國前總統特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）的年收入下降逾20%。報道稱，伊萬卡夫婦的大多負債來自庫什納。

報道引述彭博社指，2020年至2021年前20天，伊萬卡和庫什納的收入介乎2,380萬美元至1.2億美元之間。前一年，他們的收入高達1.56億美元，表明財務收益有所下降。報道指，他們不需要提供具體的數額，披露收入時可以提供更寬泛的範圍。伊萬卡和庫什納擔任白宮顧問期間都沒有領取政府工資。

報道指，他們都於受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響的企業持有股份，庫什納的大部分收入來自他擁有的房地產。伊萬卡仍然與家族企業有很多聯繫，從華盛頓的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）的股份獲得了150萬美元。

彭博社報道稱，這對夫婦的大部分債務都來自庫什納。庫什納與父親兼房地產大亨查爾斯 ．庫什納（Charles Kushner）擁有數項信用額度。

報道指出，2017年加入白宮後，伊萬卡和庫什納申報的收入高達1.95億美元。不過他們首次披露財務資料涵蓋的時期較其他的長。