一分鐘看世界｜森喜朗講多錯多、拜登外交、緬甸示威

今天是2月5日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
森喜朗失言風波
日本東京奧運組織委員會會長森喜朗曾指「女性多的理事會，將會浪費時間」，有性別歧視之嫌，不少人於社交媒體表態要求他請辭。森喜朗2月4日出席記者會就言論道歉，但拒絕辭職。這已非森喜朗近來首次失言，日本搞笑藝人田村淳便因質疑他較早前的言論，明言要退出聖火傳遞……（點擊了解更多）
拜登的外交政策
美國總統拜登新政府上台後，在2月4日首度發表外交講話，強調美國與民主重返世界舞台。他談及中、俄以及海外美軍等問題。外界關注在台灣問題上，華府對「一個中國」政策的取態，國務院發言人普賴斯（Ned Price）在例行簡布會被問到有關問題時，稱「美國的政策沒有改變。」分析認為這是拜登重回中美關係根基……（點擊了解更多）
2011年8月18日，時任中國國家副主席習近平為到訪的時任美國副總統拜登舉行歡迎儀式。（Getty）
緬甸「三指手勢」示威
緬甸軍方發動政變後，多國都譴責事件，聯合國安理會則發表一份言詞較為溫和的聲明，要求釋放昂山素姬等人。而當地有民眾發起抗爭運動，部分人開始舉起模仿《飢餓遊戲》的三指手勢，以示對軍政府不滿。軍方為防組織示威，封鎖Facebook及Whatsapp等社交網絡，在第二大城市曼德勒，民眾示威期間有多人被捕……（點擊了解更多）
圖為2月3日，緬甸有醫護人員組織紅絲帶運動，並舉起三指手勢，支持不合作運動。（Reuters）
昂山素姬的支持者在緬甸駐泰國大使館前抗議（點擊圖輯瀏覽）：
特朗普被要求出席彈劾聆訊
美國上屆總統特朗普（Donald Trump）的彈劾審訊最快在2月9日展開，眾議院民主黨的彈劾代理人4日表示，要求特朗普屆時到參議院宣誓作供。不過特朗普的法律團隊迅速回應……（點擊了解更多）
加拿大開放新簽證予港人
加拿大政府宣布，自2月8日起將開放香港人申請新的工作簽證，簽證有效期最長3年，按此觀看合資格人士條件。另一方面，加拿大全球事務部亦再公開關注香港的「雙重國籍」議題，該國表示有一名擁有加拿大和中國國籍的香港在囚人士於1月18日被要求作出國籍聲明......（點擊了解更多）
加拿大發聲明，合資格港人可在2月8日起申請新工作簽證（網站截圖）
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