新冠肺炎丨美國2020年截獲近1300萬個冒牌口罩　指疫情刺激需求

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-05 01:28

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球超過一年，口罩已經成為全球民眾的生活必需品。美國海關部門2月4日公布一份報告指出，當地在過去一年截獲近1,300萬個冒牌口罩。

《華爾街日報》4日報道，美國海關及邊境保衛局（US Customs and Border Protection，CBP）準備在當日公開年度貿易及旅遊報告提到，在2020年9月30日為止的過去12個月內，有接近1,300萬個冒牌口罩被扣關，當中不少都是冒充3M公司或其他著名品牌。

當局亦沒收17.7萬件遭美國食物及藥品管理局（FDA）禁止的檢測病毒工具，以及3.8萬粒同樣被FDA禁止進口的氯喹（chloroquine）和羥氯喹（hydroxychloroquine）藥丸。

另外因應疫情，市面上出現不同種類聲稱可以抗疫的產品，報告指出，CBP截獲3.7萬件抗疫掛繩，並指這些產品含有環境保護局（EPA）明文禁止的物質。

報告提到，在被沒收的冒牌產品中，有51%是來自中國。CBP亦強調，當局已加強執法，禁止來自強迫勞動地區的產品入境，當中包括新疆地區。

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