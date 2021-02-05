彈劾聆訊舉行在即　特朗普被要求到國會宣誓作供

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-05 02:53

美國上屆總統特朗普（Donald Trump）的彈劾審訊最快在2月9日展開，眾議院民主黨的彈劾代理人4日表示，要求特朗普屆時到參議院宣誓作供。

領導彈劾代理人的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）去信特朗普及其律師，邀請對方在2月8至11日期間就1月6日國會遭到衝擊一事宣誓作供。目前未知特朗普會否出席，但拉斯金指出，如果對方拒絕作供，就會保留一切權利，作出對他不利的推論。

特朗普在大選結束後，多次批評選舉舞弊，而在國會1月6日確認選舉人票結果前，他舉行集會，呼籲支持者繼續爭取公義。惟部份支持者其後衝擊國會大樓，導致5人喪生。特朗普因而被指煽動叛亂，遭到眾議院通過彈劾，再交由參議院審判，亦令他成為美國史上兩度面對彈劾的總統。

圖為2021年1月6日，美國總統特朗普的支持者試圖衝破警方防線。（美聯社）

控辯雙方在2月2日向參議院提交簡報，民主黨9名眾議院彈劾代理人在簡報中稱，特朗普召喚暴民到首都華盛頓，煽動他們進入瘋狂狀態。當國會大廈被佔領時，據報特朗普對此感到高興。

特朗普的律師團隊向參議院提交的14頁簡報中，否認引起暴力，稱特朗普在國會遭到衝擊前的言論是獲美國憲法第一修正案保護的言論自由。他們亦提出，特朗普在1月20日已經離任，因此參議院再審判他是違反憲法。惟彈劾代理人拒絕接受這種說法。

特朗普的彈劾審訊在下周展開，假如要將他定罪，就需要三分二參議員支持，目前參議院民主與共和黨員人數各佔50人，意味最少要有17名共和黨人倒戈才有勝算。