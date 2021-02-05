新冠肺炎丨英國醫學期刊編輯：疫情是社會謀殺　應追究政界責任

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-05 09:00

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續超過一年，全球有最少200萬人喪生。《英國醫學期刊》（BMJ）執行編輯阿巴西（Kamran Abbasi）2月4日發表文章指，疫情或能被歸類為「社會謀殺」（social murder）。主權政府大概應因為他們處理疫情時的行動及疏忽，而被國際社會追究責任。

「社會謀殺」一詞由19世紀德國哲學家恩格斯（Friedrich Engels）創造，用來形容當時英國的情況。他的論點是，特權階級創造的狀況，無可避免地導致最貧困階級人士的提前及非自然死亡。

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阿巴西提出疑問，稱政界人士蓄意地忽視科學建議、國際和歷史經驗、及令人擔憂的統計數據和模型，因為採取行動會違背他們的政治策略或意識形態，質疑他們的決定是否合法。

他指出，巴西、美國、英國和印度的民眾因為執政者的失誤，令他們感到脆弱和被當權者出賣，而要中國和俄羅斯政府就疫情問責則難上加難，稱仍需靠強勁的國際組織及英勇的民眾才可成事。

阿巴西認為，政界人士必須被人透過法律及選舉方法來追究責任，必要時甚至要動用國家及國際憲法方式。傳媒亦緊記向當權者講出真相的責任，不應憂慮向讀者、觀眾、擁有者及政治朋友報道真相，而不是讓政治人物繼續謊話連篇、誤導甚至重寫歷史。